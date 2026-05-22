Белорус обворовал женщину ради романтики — вот что было дальше

В Могилеве женщину обворовал романтический ухажер. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
В милицию обратилась 45-летняя горожанка, которая пустила в свою квартиру кавалера и лишилась драгоценностей.
Выяснилось, что два золотых кольца у женщины украл 41-летний житель Бобруйского района. С могилевчанкой мужчина познакомился незадолго до этого. А она пустила его пожить в своей квартире.
Спустя две недели общего проживания фигурант стал планировать отъезд на заработки. А перед этим решил устроить домашние посиделки. Но так как денег у мужчины не было, он порылся в стеллаже, нашел украшения и забрал. Украденные ювелирные изделия он продал всего за 100 белорусских рублей. Уже на следующий день после застолья, не признавшись откуда деньги, бобруйчанин уехал.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
