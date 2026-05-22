Российские страховщики назвали самые аварийные автомобили 2026 года

В течение первых четырёх месяцев 2026 года российскими страховыми компаниями был проведён анализ дорожно-транспортных происшествий и составлен рейтинг наиболее аварийных марок и моделей транспортных средств. Также были выявлены регионы с наибольшим количеством аварий и их причины.
По данным компании «Т-Страхование», с января по апрель 2026 года лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий стали автомобили марки Lada, доля которых составила 19,4% от общего числа зафиксированных аварий. На втором месте оказалась марка Kia с долей 13,8%, на третьем — Hyundai с долей 12,2%. В пятёрку также вошли марки Toyota (11,9%) и Volkswagen (9,9%). Следует отметить, что данная расстановка сил сохраняется и по сравнению с прошлым годом, что может быть обусловлено высокой долей указанных марок в автопарке страны.
Страховой дом «ВСК» отметил, что в первом квартале 2026 года автомобили марки Lada также продемонстрировали высокую аварийность, составив 13% от всех зарегистрированных ДТП. Следующие позиции в рейтинге заняли марки Toyota (11%) и Kia, Hyundai (по 7% каждая). Компания «Абсолют Страхование» выделила марку Geely как наиболее аварийную, в то время как Lada заняла лишь девятое место.
Статистика по ОСАГО, предоставленная компанией «Согласие», показала, что марки Mitsubishi, Opel и ВАЗ являются наиболее аварийными. Годом ранее лидерами по количеству ДТП были марки Chery, Geely и Haval. Страховая компания «Ренессанс Страхование» отметила корреляцию между частотой дорожно-транспортных происшествий и популярностью марки, выделив в своём рейтинге за январь-апрель 2025/2026 годов марку «Москвич» как наиболее аварийную.
По информации компании «Т-Страхование», среди моделей автомобилей наибольшее количество аварий зарегистрировано среди новых транспортных средств, особенно выпущенных в 2024 году, с долей 7,8%. В 2025 году наиболее часто в ДТП попадали автомобили более старшего возраста. Эксперты связывают это с повышенной степенью самоуверенности водителей новых, технологически оснащённых автомобилей.
«Ренессанс Страхование» выделила модели Geely Emgrand, Kia K5 и Exeed LX как наиболее аварийные в период с 2025 по 2026 годы. Компания «Согласие» указывает на модели Mitsubishi Lancer, Opel Astra и Lada Granta как на те, которые чаще всего становились участниками дорожно-транспортных происшествий.
Традиционно наибольшее количество ДТП фиксируется в крупнейших регионах страны: Москве и Московской области (26,9%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8,4%). В первую пятёрку также входят Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Республика Татарстан (3,9%). Страховой дом «ВСК» подтвердил лидирующие позиции Москвы и Московской области, добавив в пятёрку Новосибирскую область и Республику Татарстан. Наименьшая частота дорожно-транспортных происшествий была отмечена среди жителей Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области.