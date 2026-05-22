Российские страховщики назвали самые аварийные автомобили 2026 года

По данным компании «Т-Страхование», с января по апрель 2026 года лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий стали автомобили марки Lada, доля которых составила 19,4% от общего числа зафиксированных аварий. На втором месте оказалась марка Kia с долей 13,8%, на третьем — Hyundai с долей 12,2%. В пятёрку также вошли марки Toyota (11,9%) и Volkswagen (9,9%). Следует отметить, что данная расстановка сил сохраняется и по сравнению с прошлым годом, что может быть обусловлено высокой долей указанных марок в автопарке страны.