Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области 22 мая

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается в период с 15−17 часов и до конца суток 22 мая. Об этом сообщили в донском МЧС.
В регионе местами прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град, а также усиление ветра до 20−23 метров в секунду.
Жителям области рекомендовали соблюдать осторожность.
