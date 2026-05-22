Дома ушли в просадку

Ростовская область в первом квартале 2026 года ввела 334 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 40% меньше результата такого же периода 2−2025 года. Снижение в регионе оказалось даже более заметным, чем в среднем по стране. По данным Дом.РФ, общероссийский ввод ИЖС в первом квартале сократился на 38% — до 15,3 млн кв. м. Участники рынка связывают спад, прежде всего, с высокой стоимостью заемных средств и сокращением доступности льготной ипотеки. В начале 2026 года сегмент ИЖС столкнулся сразу с несколькими ограничениями. Рыночные ставки на строительство частных домов в первом квартале держались на уровне 18−21%, а условия льготных программ с февраля были пересмотрены. Высокие ставки по депозитам также стали одним из факторов охлаждения рынка. По данным исследований на основе статистики Банка России, среднедушевой объем вкладов жителей Ростовской области к началу 2026 года вырос до 347,6 тыс. руб., увеличившись за год на 13,6%. На этом фоне часть потенциальных покупателей предпочитает сохранять средства на банковских счетах вместо вложений в строительство жилья.