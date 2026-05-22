Дома ушли в просадку

Ростовская область в первом квартале 2026 года ввела 334 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 40% меньше результата такого же периода 2−2025 года. Снижение в регионе оказалось даже более заметным, чем в среднем по стране. По данным Дом.РФ, общероссийский ввод ИЖС в первом квартале сократился на 38% — до 15,3 млн кв. м. Участники рынка связывают спад, прежде всего, с высокой стоимостью заемных средств и сокращением доступности льготной ипотеки. В начале 2026 года сегмент ИЖС столкнулся сразу с несколькими ограничениями. Рыночные ставки на строительство частных домов в первом квартале держались на уровне 18−21%, а условия льготных программ с февраля были пересмотрены. Высокие ставки по депозитам также стали одним из факторов охлаждения рынка. По данным исследований на основе статистики Банка России, среднедушевой объем вкладов жителей Ростовской области к началу 2026 года вырос до 347,6 тыс. руб., увеличившись за год на 13,6%. На этом фоне часть потенциальных покупателей предпочитает сохранять средства на банковских счетах вместо вложений в строительство жилья.
Дополнительное влияние оказал и переход рынка на механизм эскроу-счетов. Несмотря на то, что новая схема действует с марта 2025 года, часть подрядчиков до сих пор перестраивает финансовые процессы и переходит на более дорогую модель банковского финансирования. По данным Южного ГУ Банка России, объем средств на эскроу-счетах в Ростовской области по итогам 2025 года достиг 136,2 млрд руб., увеличившись за год на 17,2%, а портфель проектного финансирования застройщиков вырос в 1,7 раза — до 227,2 млрд руб. При этом, по данным платформы «Строим.дом.рф», из примерно 370 компаний, работающих в сегменте ИЖС с использованием эскроу-счетов, строительство домов фактически ведут 256 подрядчиков.
Одновременно растет и себестоимость строительства. По данным участников рынка, за год металл и арматура подорожали на 15−20%, цемент и бетон — на 10−12%, пиломатериалы — на 8−10%. Существенно увеличились и расходы на рабочую силу. На фоне дефицита кадров зарплаты квалифицированных строителей продолжают расти быстрее средней динамики по экономике.
Участники рынка также отмечают, что на фоне охлаждения спроса в регионе сохраняется большой объем предложения готовых домов.
«К числу рисков, которые могут отпугивать покупателей, можно отнести иски Генпрокуратуры об изъятии земель в госсобственность как неправомерно выделенных», — говорит руководитель агентства недвижимости «Иммобили» Алексей Олейников. По его словам, в южных регионах уже появились резонансные прецеденты, когда прокуратура через суд требует вернуть государству участки вместе с построенными на них коттеджами, а подобные споры активно обсуждаются и на фоне дел, связанных с бывшим главой Аксайского района Виталием Борзенко.
Господин Олейников также напоминает о расследованиях уголовных дел против застройщиков ИЖС в Ростовской области. Наиболее крупное связано с компанией «Сити-строй», где потерпевшими признаны почти 300 человек, а ущерб, по данным следствия, превышает 1 млрд руб. После подобных случаев в отрасли начали внедрять механизм эскроу-счетов, при котором деньги покупателей блокируются в банке до завершения строительства.
По оценке господина Олейникова, рынок ИЖС начал терять темпы роста в последние два года. Если с 2020 года сегмент ежегодно прибавлял 25−30%, а объемы индивидуального строительства превышали показатели многоквартирного жилья — около 1,6 млн кв. м против 1,1 млн кв. м в год, — то теперь доля ИЖС постепенно сокращается.
Эксперт также обращает внимание на резкий рост стоимости подключения к инфраструктуре. По его словам, после изменения системы техприсоединения на рынке фактически сложилась монополия, а стоимость подключения электроэнергии в отдельных случаях уже в 5−10 раз превышает цену самого земельного участка.
Директор ростовского офиса риелторской компании «Этажи» Андрей Иванов считает, что ситуация в 2026 году выглядит неоднородно. «С января по апрель рынок логично разделить на два этапа — до и после 10 февраля», — отмечает эксперт. По его словам, в начале года рынок фактически оказался парализован из-за ограничений на выдачу ипотеки под строительство в приаэродромных территориях Ростова, Батайска, Аксая и пригородов.
После снятия ограничений рынок начал восстанавливаться: выросло число обращений и сделок, а накопленный отложенный спрос обеспечил показатели выше прошлогодних. По словам господина Иванова, ключевыми факторами для рынка остаются динамика ключевой ставки и условия льготной ипотеки.
В отличие от части участников рынка, господин Иванов не фиксирует существенного роста стоимости стройматериалов и рабочей силы. По его оценке, наиболее заметно подорожало обслуживание проектного финансирования: после отмены льготных банковских программ ставки для застройщиков выросли в несколько раз. Отдельной проблемой эксперт называет фактическую остановку запуска новых проектов ИЖС в регионе. По его словам, согласование проектов планировки и межевания территорий оказалось практически заморожено, что в перспективе может привести к сокращению предложения и росту стоимости подготовленных земельных участков.
«Прогнозы на 2026 год пока остаются сдержанными», — считает аналитик рынка недвижимости Сергей Литвинов. По его мнению, рынок может продолжить замедляться из-за высокой стоимости заемных средств, снижения запусков новых проектов и роста кредитной нагрузки на застройщиков. Дальнейшая динамика ИЖС, по мнению господина Литвинова, будет зависеть от доступности льготной ипотеки и темпов снижения кредитных ставок.