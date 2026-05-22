Жителя Чувашии осудили за нападение с ножом на охранников клуба на Бору

Прокуратура Нижегородской области сообщила о вынесении обвинительного приговора жителю Чувашии по статье о хулиганстве. Мужчина напал с ножом на сотрудников охраны развлекательного заведения в городе Бор.
Утром 1 февраля 2025 года подсудимый находился в одном из местных клубов, где употреблял алкогольные напитки и нарушал правила поведения в заведении. В связи с этим сотрудники охраны приняли решение вывести его на улицу.
Спустя некоторое время мужчина вернулся в заведение. После того как сотрудники охраны сделали ему замечание, обвиняемый нанёс им ножевые удары. В результате инцидента потерпевшим был причинён лёгкий вред здоровью.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По итогам судебного разбирательства подсудимому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Дополнительно суд установил испытательный срок продолжительностью два года.
