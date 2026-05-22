Оператор проката электросамокатов ушёл из Ростовской области

Официальные причины выхода с регионального рынка представители оператора не раскрывают.

Сервис проката электросамокатов «Юрент» завершил деятельность в Ростовской области. Информацию подтвердили в пресс-службе компании в комментарии изданию «Деловая газета. Юг».

«В Ростовской области сервис в настоящий момент не представлен», — заявили в компании.

Причины выхода с регионального рынка представители оператора не раскрывают. При этом в компании подчеркнули, что решение о сворачивании бизнеса не связано с возможными ограничениями в работе мобильного интернета.

Как напомнили в пресс-службе организации, сервис включён в перечень социально значимых ресурсов Минцифры РФ и сохраняет работоспособность даже при отсутствии доступа к сети. Кроме того, для пользователей доступен резервный сценарий аренды — через СМС-сообщения.