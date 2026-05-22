Родителям шестерых детей добавили девять лет пенсионного стажа

Сенатор Мурог: родителям шестерых детей добавили девять лет пенсионного стажа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пенсионный стаж с 2026 года учитывает период ухода за каждым ребенком, поэтому родителям шестерых детей добавили 9 лет стажа, рассказал сенатор Российской Федерации Игорь Мурог.

Раньше в пенсионный стаж засчитывали максимум шесть лет ухода за ребенком до полутора лет, при этом учитывали не более чем четверых детей.

«Ключевое изменение прежде всего коснулось многодетных родителей: отменено “шестилетнее” ограничение на учет периодов ухода за детьми до полутора лет. Теперь в стаж засчитываются все годы ухода за каждым ребенком независимо от их количества — так, родителям шестерых детей может быть засчитано до девяти лет стажа вместо прежних шести лет», — сказал Мурог «Газете.Ru».

Сенатор напомнил, что на размер пенсии также могут повлиять специальный районный коэффициент за работу на Крайнем Севере, трудовая деятельность в советский период и льготы для некоторых категорий работников сельского хозяйства.

«В страховой стаж по‑прежнему включаются периоды службы в армии по призыву, ухода за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами или лицами старше 80 лет — за каждый такой год начисляется 1,8 пенсионного балла», — добавил Мурог.

Сенатор посоветовал регулярно проверять правильность учета пенсионных выплат, заказывая выписку из индивидуального лицевого счета, а при несоответствии данных подать заявление в СФР.