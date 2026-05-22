В прокат вышел боевик Гая Ричи «Грязные деньги» с Кэвиллом и Джилленхолом

Уже которая весна подряд проходит под аккомпанемент свежего фильма Гая Ричи, а он и не думает униматься: до конца года режиссер должен выпустить еще один полный метр и новые сезоны «Джентльменов» с «Гангстерлендом». Мало того, что весь этот конвейер давно приобрел отчетливый оттенок то ли нейросетевой генерации, то ли мутной схемки по отмыванию денег (одно другому, впрочем, не мешает), так в нем еще и задействованы примерно одни и те же персонажи: Гонсалес снималась в «Министерстве неджентльменских дел» и прошлогоднем «Источнике вечной молодости», Кэвилл дебютировал у Ричи еще в 2015-м в «Агентах А. Н. К. Л.», а спустя девять лет воссоединился с режиссером в «Министерстве», Джилленхол играл в недавнем «Переводчике». Здешнюю кастинговую конфигурацию, однако, стоит признать довольно остроумной: американец с печатью британской кислинки на лице (Джилленхол) и британец с физиономией американца-супермена (Кэвилл) смотрятся в одном кадре действительно потешно.