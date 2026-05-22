Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 10 команд Нижегородчины

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное», организованного при поддержке нацпроекта «Семья», стали 10 семей из Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в полуфинале, прошедшем в Уфе, победителями стали 55 команд из Приволжского федерального округа.
Лидеры конкурса успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители отправятся в Москву, где состоится финал состязания. Вместе с представителями других округов участники поборются за главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.
«Уфа достойно завершила череду окружных полуфиналов второго сезона. Приволжье — это удивительное сочетание культур, традиций и национальностей. Семьи, которые собрались здесь, показали, что настоящее богатство России — в единстве. В окружном этапе приняли участие 285 семейных команд, из которых 55 вышли в финал. Всем участникам хочу сказать, что быть здесь — это уже результат, которым можно гордиться», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В число финалистов от Нижегородской области вошли семьи Абрамовых, Гуниных, а также команда Борисовых, Любимовых, Глинкиных, семья Новиковых, Гусаровых, Тороповых и другие.
Напомним, окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходили с ноября 2025 года по май 2026 года. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировался 726 191 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.