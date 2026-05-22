Ждет лит волгоградцев серьезный рост пенсий

Пенсионная реформа в России завершится в 2028 году. Власти говорят о дополнительных мерах по улучшению пенсионного обеспечения, уровня и качества жизни людей старшего возраста. Но конечные ориентиры реформы не задают размер пенсии, а привязывают ее к стажу, зарплате и накопленным индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК). Ждет ли волгоградцев в конечном счете серьезный рост размера пенсий, разбирался эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
40% не предвидится.
Размер пенсии по отношению к средней зарплате в РФ снижается — сейчас он около 24%, что тревожно. Правительство РФ не планирует радикального пересмотра системы для достижения 40%-го коэффициента замещения, как рекомендует Конвенции МОТ № 102. Вместо этого ставка делается на трехуровневую модель — развитие корпоративных и добровольных частных пенсий, а также планомерную индексацию. Модель закреплена в Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. Программа долгосрочных сбережений и негосударственное пенсионное обеспечение поддерживаются налоговыми вычетами и государственным софинансированием.
На 2027 год и до конца 2028 года — до завершения пенсионной реформы, когда стабилизируется возраст выхода на пенсию у мужчины в 65 лет и у женщин в 60 лет — планируются следующие основные мероприятия по улучшению пенсионного обеспечения.
Индексация пенсий дважды в год вернется с 2027 года. Выплаты будут повышать в январе и затем в апреле. Январское повышение привяжут к прогнозируемой инфляции, апрельское — к росту зарплат. Это означает, что пенсии будут реагировать и на цены, и на доходы в экономике. Система индексации становится более гибкой.
В проект бюджета Социального фонда России (СФР) заложены такие ставки индексации: 2027 год — 7,5%, 2028 год — 8%. В сумме это около 16% за два года.
Для средней страховой пенсии по старости это означает рост с 24 900 рублей в 2026 году до чуть более 28 000 рублей к концу 2028 года. Насколько ощутима прибавка, зависит от темпа инфляции. При инфляции 4−5% в год (какова цель на конец 2026 года) реальные доходы пенсионеров могут вырасти.
Балл становится дороже.
Индексация проводится по единым правилам, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Работающим россиянам дадут еще больше денег к пенсии. Для увеличения размера будущих выплат государство внедрило систему премиальных коэффициентов. Гражданин может значительно повысить итоговый размер пенсии, если отложит выход на заслуженный отдых на срок от 1 до 10 лет.
Как известно, страховая пенсия состоит из двух частей: пенсионных баллов (ИПК) и фиксированной выплаты. Один балл стоил в 2026 году 156 рублей 76 копеек.
В 2027 году его цена вырастет до 168 рублей 49 копеек, а в 2028 году — до 181 рубля 97 копеек. За два года это почти на 25 рублей больше за балл.
Фиксированная выплата тоже увеличится: 2027 год — 10 282 рубля 54 копек; 2028 год — 11 106 рублей 75 копеек.
Если у человека, например, 120 баллов, суммарный эффект от роста стоимости балла и фиксированной части станет заметен на выплате.
Озабочены власти и состоянием средств в СФР. В проекте бюджета прогнозируют поступления в Социальный фонд: 2027 год — 20,1 триллиона рублей, 2028 год — 21,2 триллиона рублей.
Расходы обещают держать ниже поступлений: 19,8 триллиона в 2027 году и 20,9 триллиона в 2028 году.
То есть на бумаге средств достаточно для запланированных повышений пенсий. А что дальше?
Жить будем дольше.
Если планы в бюджете окажутся реальными и инфляцию удастся сдержать, 2027−2028 годы могут стать периодом реального роста пенсий. Но многое зависит от темпа роста цен и фактических поступлений в фонд, особенно от работодателей.
Правительство РФ выражает озабоченность не только ростом размера пенсий, но и повышением продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего возраста. Работа ведется по шести направлениям:
Первое объединяет мероприятия по укреплению в обществе ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к старшему поколению;
Второе призвано обеспечить решение задач по охране здоровья граждан старшего поколения, профилактике заболеваний и факторов риска их развития, повышению доступности медицинской помощи для.
диагностики и лечения у них заболеваний, улучшению лекарственного обеспечения, продлению активного здорового долголетия.
Третий блок мероприятий предусматривает создание условий для реализации личностного потенциала граждан старшего поколения и расширения их участия в жизни общества;
Четвертый блок мероприятий плана посвящен развитию социальных услуг для граждан старшего поколения;
Пятое направление нацелено на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения;
Шестой блок содержит мероприятия по развитию инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни пожилых людей.
Этот план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения хорош тем, что финансируется из различных источников, а подготовлен он в совместной работе правительства, общественных организаций и экспертов и находится под их контролем.