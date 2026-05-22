Глава СК взял под контроль дело о падении пенсионерки в воронежской маршрутке

Воронежские следователи возбудили уголовное дело из-за падения женщины в автобусе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России заинтересовался случаем падения пенсионерки в воронежской маршрутке.

В мае водитель рейсового автобуса допустил резкое торможение, в результате чего в салоне упала 68-летняя пассажирка. У пострадавшей зафиксированы травмы. В СУ СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин ждет доклад от воронежских коллег об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. В центральном аппарате ведомства поставили на контроль расследование.

