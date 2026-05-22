Депутат предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников

«Они (погибшие — ред.) работали, обеспечивали движение поездов, перевозку грузов, связь между городами. Это не военная цель. Это террористический акт. И те, кто отдал приказ, и те, кто его исполнил, — убийцы. Они ответят перед Богом и перед законом. Я предлагаю ходатайствовать о посмертном награждении погибших железнодорожников государственными наградами — медалью “За отвагу” или орденом Мужества», — сказал Михаил Иванов интернет-порталу NEWS.ru.