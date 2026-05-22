Депутат предложил наградить погибших при атаке ВСУ железнодорожников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы и руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил посмертно наградить медалью «За отвагу» трех железнодорожников, погибших в результате атаки ВСУ на станцию Унеча в Брянской области.
Ранее в четверг врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при ударе ВСУ по маневровому тепловозу в городе Унеча Брянской области два человека погибли. Еще один был ранен, но скончался от полученных травм. В службе корпоративных коммуникаций МЖД позднее рассказали, что все трое — сотрудники РЖД.
«Они (погибшие — ред.) работали, обеспечивали движение поездов, перевозку грузов, связь между городами. Это не военная цель. Это террористический акт. И те, кто отдал приказ, и те, кто его исполнил, — убийцы. Они ответят перед Богом и перед законом. Я предлагаю ходатайствовать о посмертном награждении погибших железнодорожников государственными наградами — медалью “За отвагу” или орденом Мужества», — сказал Михаил Иванов интернет-порталу NEWS.ru.
Он отметил, что семьям погибших стоит оказать полную поддержку, а также привлечь к помощи благотворительные организации.