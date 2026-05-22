Ориентир — на стаж и зарплату. Ждет лит волгоградцев серьезный рост пенсий

Индексация пенсий дважды в год вернется с 2027 года. Выплаты будут повышать в январе и затем в апреле. Январское повышение привяжут к прогнозируемой инфляции, апрельское — к росту зарплат. Это означает, что пенсии будут реагировать и на цены, и на доходы в экономике. Система индексации становится более гибкой.