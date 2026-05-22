Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрошенное Россией заседание СБ ООН состоится вечером 22 мая

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, инициированное российской стороной после удара по учебному заведению в ЛНР, пройдет 22 мая. Как сообщили в российском постпредстве при ООН, встреча назначена на 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск). В дипмиссии уточнили, что заседание созвано «в связи с преднамеренным ударом ВСУ».

Источник: Reuters

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По информации властей, в момент атаки в здании находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Согласно последним данным Министерства здравоохранения республики, количество пострадавших увеличилось до 40 человек. В МЧС проинформировали, что из-под завалов в Старобельске извлечено тело одного погибшего. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила, что, по имеющимся данным, под обломками могут оставаться до 18 детей.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше