Запрошенное Россией заседание СБ ООН состоится вечером 22 мая

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. По информации властей, в момент атаки в здании находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
Согласно последним данным Министерства здравоохранения республики, количество пострадавших увеличилось до 40 человек. В МЧС проинформировали, что из-под завалов в Старобельске извлечено тело одного погибшего. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила, что, по имеющимся данным, под обломками могут оставаться до 18 детей.