Карантин по лейкозу скота установили в селе Покров-Майдан Воротынского округа

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота установили в селе Покров-Майдан Воротынского округа. Там у одной из коров в личном подсобном хозяйстве гражданина Свиягина А. В. обнаружили это заболевание. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования нормативных актов.
Карантин начал действовать на территории указанного личного подсобного хозяйства с 23 апреля 2026 года. Неблагополучным пунктом объявлено все село Покров-Майдан.
На время карантин запрещен вывоз больных и инфицированных животных, кроме направления их на убой. Также нельзя вывозить восприимчивых животных, в том числе родившихся от инфицированных коров, до достижения ими шестимесячного возраста и получения трехкратных отрицательных результатов исследований с установленным интервалом. Кроме того, нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.
