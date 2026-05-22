В Пензе стартовал гидроавиаслет «Крылья Спутника»

Основные события развернутся 23 мая в парке «Города Спутника». В программе запланированы перелет гидросамолетов с аэродрома «Сосновка» на акваторию озера, демонстрационные полеты с авиационными баннерами, показательные выступления гидроциклов, десантирование парашютистов с самолета Ан‑2, работа авто‑ и мотовыставок, а также выставки ретро‑техники МЧС и военной техники, гастрофестиваль и открытие торговых рядов и площадок на набережной парка. Также гостей ждет концертная программа и полеты аэростатов и мотопарапланов.