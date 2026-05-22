В Пензе стартовал гидроавиаслет «Крылья Спутника»

Всероссийский и второй международный гидроавиаслет авиации общего назначения «Крылья Спутника» стартовал 22 мая в Пензе в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
Мероприятие собрало более 100 воздушных судов, в том числе иностранных гостей — пилотов из Мальдивской Республики, КНР, Республик Казахстан и Беларусь. Гидроавиаслет начался на аэродроме «Сосновка» с показательных и тренировочных полетов.
Основные события развернутся 23 мая в парке «Города Спутника». В программе запланированы перелет гидросамолетов с аэродрома «Сосновка» на акваторию озера, демонстрационные полеты с авиационными баннерами, показательные выступления гидроциклов, десантирование парашютистов с самолета Ан‑2, работа авто‑ и мотовыставок, а также выставки ретро‑техники МЧС и военной техники, гастрофестиваль и открытие торговых рядов и площадок на набережной парка. Также гостей ждет концертная программа и полеты аэростатов и мотопарапланов.
24 мая в 8:00 гидросамолеты с акватории озера «Города Спутник» перелетят на аэродром «Сосновка», где в 12:00 состоится стратегическая сессия «Развитие гидроавиации общего назначения России», а 25 мая запланирован перелет самолетов по маршруту «Сосновка» — «Лермонтово». Летчики посетят государственный Лермонтовский музей‑заповедник «Тарханы».
