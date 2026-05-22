Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после реконструкции

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла — составной части национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Площадь трех вокзалов» — это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тысяч пассажиров. Это станции метрополитена, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, «Сапсан», это наземный транспорт, трамваи и так далее. Поэтому, конечно, нужно уделять огромное внимание, с учетом еще и того, что в ближайшее время у нас начнется стройка вокзала ВСМ (Высокоскоростной железнодорожной магистрали — ред.) Москва — Санкт-Петербург, и количество пассажиров, которые проходят через этот узел, увеличится почти до 500 тысяч", — сказал Собянин в ходе открытия.
Мэр отметил, что Москва совместно с «Российскими железными дорогами» приняла решение поэтапно реконструировать всю территорию площади: начали с самого старого и значимого вокзала — Ленинградского, который физически и морально устарел, провели его полную реконструкцию. Он добавил, что, по сути, теперь это новый вокзал с новыми сервисами, с новым комфортом для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров.
«Следующая задача — это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой — важная задача, я уверен, что мы ее реализуем. Сегодня, по сути дела, большой праздник для всех, кто пользуется железнодорожным транспортом», — подчеркнул Собянин.
Он поблагодарил Белозерова за содействие, совместную работу и проекты, которые реализуются в Москве. Генеральный директор «РЖД», в свою очередь, поблагодарил мэра столицы за качественную реализацию уникальных идей.
«Сегодня мы присутствуем при открытии абсолютно нового вокзала. Та же дорога, но уровень комфорта для пассажира абсолютно другой. По сравнению с тем, что было еще буквально год назад, объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличен в три раза. Количество сидячих мест увеличено в полтора раза — это более тысячи человек смогут здесь, на железнодорожном вокзале, одновременно получать услугу или размещаться», — добавил Белозеров.
«Вокзал готов. Можно ехать — первые поезда можно запускать», — заключил Собянин и объявил торжественный запуск гудков.
Как следует из материалов мэрии, комплексная модернизация вокзала была начата в августе 2024 года и включала в себя более тесную интеграцию вокзала в единый транспортный каркас города, организацию новых выходов и входов, полную замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров, формирование качественно новой среды обслуживания по стандартам московского транспорта с расширенным набором услуг и современными форматами торговли и общественного питания.