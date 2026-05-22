Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после реконструкции

«Площадь трех вокзалов» — это крупнейший транспортный узел нашей страны. Сегодня через него проходит 350 тысяч пассажиров. Это станции метрополитена, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, «Сапсан», это наземный транспорт, трамваи и так далее. Поэтому, конечно, нужно уделять огромное внимание, с учетом еще и того, что в ближайшее время у нас начнется стройка вокзала ВСМ (Высокоскоростной железнодорожной магистрали — ред.) Москва — Санкт-Петербург, и количество пассажиров, которые проходят через этот узел, увеличится почти до 500 тысяч", — сказал Собянин в ходе открытия.