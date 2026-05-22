Ломовозы пополнили автопарк регоператора для борьбы с КГО

— Хотим напомнить, что крупногабаритные отходы также относятся к твердым коммунальным отходам. Но их необходимо складировать в специальные отсеки в разобранном виде. Если площадка не имеет такого отсека, жители могут оставлять крупные отходы в границах площадки. Обращаем внимание, что региональный оператор транспортирует КГО, обязанность по зачистке свалочного очага лежит на собственнике земельного участка, — пояснила заместитель руководителя пресс-службы «ЭкоЦентра» Анастасия Сергеева.