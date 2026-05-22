В Воронеже открыли мемориальную доску лидеру «Сектора газа» Юрию Хою

В конце 2024 года городская комиссия по культурному наследию одобрила создание общественного пространства с арт-объектом памяти Юрия Хоя в сквере у воронежской ТЭЦ, однако впоследствии от этой идеи отказались из-за коммуникаций под площадкой. Как сообщало в конце апреля РИА «Воронеж», власти Воронежа вернулись к идее установки памятного объекта музыканту, который на этот раз хотят разместить неподалеку от могилы Юрия Клинских на Левобережном кладбище в облцентре.