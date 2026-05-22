«Хранители руин» попросили власти дать «правила игры» по названиям исторических памятников

Поводом для обсуждения стало недавнее выступление Владимира Мединского.

Руководитель волонтёрского движения «Хранители руин» Василий Плитин в прямом эфире радио «Балтик Плюс» призвал власти четко разъяснить жителям, как именно допустимо называть исторические объекты немецкого происхождения в Калининградской области. По его словам, это нужно, чтобы люди, занимающиеся сохранением наследия, «не находились под ударом» и могли спокойно работать.

В ходе интервью Плитин подчеркнул, что калининградцы, занимающиеся спасением памятников, не преследуют политических целей. «Мы, жители Калининградской области, любим свою землю. Я люблю всё от природы до исторических руин, которыми занимаюсь. Это то, что говорит народ снизу. То есть мы, люди, которые хотим содействовать созиданию в нашем регионе. Мы говорим, что всё, что есть в Калининграде, это наше, мы готовы за это об этом заботиться и о немецких по происхождению исторических памятниках тоже», — пояснил Плитин.

При этом глава движения признал, что опасения властей насчет нездорового интереса к немецкому прошлому не беспочвенны: «Если люди хотят переименовать Калининград в Кёнигсберг, возродить Королевский замок и короновать там нового германского канцлера — это плохо». Однако, по мнению Плитина, за такими тенденциями должны следить компетентные органы.

Запросом к государству со стороны движения стало установление понятных правил: «Государство должно нам, жителям области, общественным организациям и правительству области, дать правила игры. Если нельзя называть какие-то немецкие названия в какой-то форме. Ну тогда вы просто поясните, а как именно нам быть? Чтобы те люди, которые ратуют за сохранение наследия, за сохранение культуры, за проведение области в порядок не находились под ударом, а спокойно работали и приводили свою область, своё государство, свою страну, в божий вид для того, чтобы здесь было комфортно жить, сюда было комфортно приезжать и за область не было стыдно», — заключил руководитель волонтерского движения «Хранители руин».

Апрельские тезисы Мединского: председатель РВИО оказался недоволен германизацией.

Поводом для обсуждения стало недавнее выступление председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского на Балтийском культурном форуме в Светлогорске. Экс-министр культуры заявил о недопустимости «ползучей топонимической германизации» и призвал пересмотреть отношение к немецкой символике. Он обратил внимание на обилие тевтонских мотивов в гербах муниципалитетов — таких как Балтийск, Черняховск, Багратионовск — и на возвращение немецких названий паркам и общественным пространствам вместо существовавших десятилетиями русских. Мединский подчеркнул, что не требует искоренять немецкую культуру, но считает необходимым сместить акценты в сторону российской идентичности региона.

