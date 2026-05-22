Каждый десятый болельщик финала Кубка Гагарина оказался нижегородцем

Во время всей серии плей-офф болельщики следили за играми не только на ледовых аренах, но и онлайн. Особенно интересны новости хоккея были жителям Москвы и Московской области: в последние три месяца на них пришлось 21% трафика сайта КХЛ. Также в тройке — «хоккейные» республики Башкортостан и Татарстан с долями 8% и 7% соответственно. Нижегородская область оказалась на 8 месте в этом рейтинге. Мужчины составили 82% аудитории платформы. Наиболее активная возрастная группа болельщиков — 35−44 лет: их почти 38% среди пользователей. Далее следуют фанаты 45−54 и 25−34 лет с показателями 27% и 16,5%.