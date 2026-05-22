Биологи составили топ-10 ядовитых насекомых Нижегородской области

Биологи составили перечень десяти наиболее опасных ядовитых представителей фауны Нижегородской области — в их токсинах обнаружены аллергенные белки, различные пептиды (в том числе мелиттин и апамин), а также гистамин. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Хотя единичный укус для человека без склонности к аллергическим реакциям обычно не несёт угрозы летального исхода, для аллергиков он может представлять серьёзную опасность.
Открывает список обыкновенный шершень, встречающийся в лесах, на дачных участках и в дуплах деревьев. Его яд включает ацетилхолин, гистамин и мастопаран, провоцирующие интенсивную боль и отёк; особенно опасны укусы в область языка или шеи — они способны привести к асфиксии и анафилактическому шоку.
На втором месте — южнорусский тарантул, занесённый в Красную книгу. Он обитает преимущественно в южных и центральных районах региона (включая Кстовский и Воротынский), предпочитая сухие песчаные участки и норы. По интенсивности болевых ощущений его укус сопоставим с укусом шершня и вызывает локальный отёк и покраснение, иногда сопровождается головокружением и онемением конечности.
Третьим в перечне идёт паук‑оса, который всё активнее распространяется на север региона из‑за климатических изменений. Его можно встретить в высокой траве, на лугах и вдоль дорог. При укусе хелицеры прокусывают кожу, а выделяемый яд провоцирует жжение, отёк и кратковременное онемение.
Четвёртое место занимает обыкновенная гадюковая муха, также известная как жук‑майка. Обитает на полях, лугах и опушках. Опасность представляет гемолимфа с ядом кантаридином: при контакте с кожей она вызывает химические ожоги и волдыри, а при случайном проглатывании может привести к тяжёлому поражению желудочно‑кишечного тракта и почек.
В пятёрку также вошли шмели (садовый, каменный и земляной), распространённые повсеместно — на лугах и в садах. Жалят они редко, преимущественно при защите гнезда, однако их яд, богатый белками, нередко вызывает острые аллергические реакции.
Шестое и седьмое места занимают осы (германская и обыкновенная) и медоносная пчела. Осы встречаются повсеместно, особенно вблизи источников пищи (на дачах, рынках), строят бумажные гнёзда и могут атаковать многократно из‑за отсутствия зазубрин на жале, вызывая резкую боль и сильный местный отёк. Пчела же при укусе оставляет жало в коже и погибает, а содержащийся в яде апитоксин провоцирует мощное воспаление; для аллергиков существует риск смертельной анафилаксии.
Восьмой в списке — рыжий лесной муравей, обитающий в хвойных и смешанных лесах. У него нет жала, но он травмирует кожу жвалами и впрыскивает муравьиную кислоту; массовая атака насекомых может привести к обширному токсическому дерматиту.
Девятое место принадлежит пауку‑серебрянке, живущему под водой в стоячих заросших водоёмах и прудах. Его укус отличается болезненностью, сопровождается жжением и выраженной припухлостью.
Замыкают топ‑10 слепни, обитающие в лесах, на пастбищах и вблизи водоёмов. Сами по себе они не ядовиты, но их слюна содержит антикоагулянты, из‑за чего после укуса появляются крупные зудящие папулы, сильный отёк и долго незаживающие раны.
При появлении тревожных симптомов — головокружения, отёка лица или шеи, затруднённого дыхания — после укуса любого из перечисленных существ необходимо незамедлительно принять антигистаминный препарат и вызвать скорую помощь.
Ранее ученые рассказали нижегородцам о способах стать «невидимкой» для комаров.