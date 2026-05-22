Биологи составили топ-10 ядовитых насекомых Нижегородской области

Шестое и седьмое места занимают осы (германская и обыкновенная) и медоносная пчела. Осы встречаются повсеместно, особенно вблизи источников пищи (на дачах, рынках), строят бумажные гнёзда и могут атаковать многократно из‑за отсутствия зазубрин на жале, вызывая резкую боль и сильный местный отёк. Пчела же при укусе оставляет жало в коже и погибает, а содержащийся в яде апитоксин провоцирует мощное воспаление; для аллергиков существует риск смертельной анафилаксии.