В Прикамье предупредили о новом способе мошенничества

В Минсвязи Прикамья сообщили, что в 2026 году участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за руководителей компаний. Они звонят или пишут сотрудникам, убеждая их перевести деньги, установить вредоносное программное обеспечение или раскрыть личные данные. Отмечены крупные потери: пенсионерка из Курской области лишилась 11 млн рублей, инженер из Самары — 3,5 млн, преподаватель из Ярославля — 1,7 млн.