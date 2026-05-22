Народные приметы на 23 мая: чего нельзя делать в Симонов день?

23 мая Церковь чтит память апостола Симона Зилота, в народном календаре — Симонов день. На Руси эта дата была известна множеством примет и запретов, некоторые из них считались настолько серьезными, что нарушившим их якобы могли грозить болезни, одиночество и потеря состояния. Сегодня мы вспомним правила, по которым жили наши предки, и выясним, как вести себя 23 мая, чтобы отвести от дома беду.
Народные приметы на 23 мая: что нельзя делать.
В Симонов день, если верить приметам, нельзя работать на земле. Запрещалось трудиться в полях и огородах, чтобы урожай не погиб.
23 мая не стоит браться за строительство. Есть риск потратить время и силы впустую — дом долго не простоит.
Дата не подходит для смены места жительства. Переезд счастья человеку не принесет.
Не рекомендуется ремонтировать и двигать мебель, так как можно потревожить Домового. Наши пращуры не сомневались: шутки с духом плохи. Если он осерчает, покоя не даст ни взрослым, ни детям — будет греметь посудой по ночам, хватать за ноги, жутко выть.
Следует быть осторожнее с тратами. 23 мая — не самое удачное время для спонтанных покупок. Пожалеть о собственной расточительности придется очень скоро, так как новая вещь все равно долго не прослужит, а израсходованные деньги срочно потребуются на что-то действительно важное.
Не стоит одалживать кому-либо крупу и муку. Эти продукты нельзя выносить из дома в Симонов день, так как вместе с ними семью покинут благополучие и достаток.
Никого не упрекайте и не обвиняйте в неудачах. Из-за этого все неприятности утроятся.
Жаловаться на судьбу даже самым близким людям тоже не следует. Так есть вероятность привлечь в жизнь новые беды. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Если мужчина не хочет всю жизнь в одиночестве провести, в этот день он не должен помогать жене на кухне. Также ему не рекомендуется развешивать постиранное белье или подметать полы.
Чтобы в дом никто не принес дурных новостей, 23 мая избегайте встреч с черными кошками. Но если такое животное прибилось к вашему жилищу, не прогоняйте, а налейте миску молока. Так негативных последствий получится избежать, верили в старину.
Народные приметы на 23 мая: что можно делать.
С давних времен Симона считали покровителем травников, поэтому 23 мая наши пращуры проводили за сбором растений и кореньев. Это сырье они использовали для приготовления настоев и отваров, чтобы лечить занедуживших, а также применяли в обрядовых целях.
До прихода христианства на Русь в этот день люди почитали Природу, благодаря ее за щедрые дары. Один из ритуалов даты — умывание росой. Ее собирали ранним утром, чтобы процедура была наиболее эффективной. Считалось, что так можно продлить молодость и сохранить красоту на долгие годы. Матери выводили детей на поляну, чтобы те сделали несколько шагов по влажной траве. Женщины не сомневались: каждый ребенок, прогулявшись по росе, получит защиту Высших сил.
В этот день можно трудиться, исключение — работа на земле. Уборка разрешена, только завершить ее следует до захода солнца.
Можно сходить в баню, отправиться на прогулку, повидаться с друзьями. 23 мая удача будет сопутствовать тем, кто делает добро окружающим: все добро непременно вернется сторицей.
Народные приметы о погоде на 23 мая.
Если в Симонов день начнется дождь, то и лета сухого не жди. Радуга после продолжительного ливня — к щедрому урожаю овса и льна. Если гром гремит, зерна будет мало.
Низко плывущие по небу облака — предвестники ненастья. При этом погода испортится не на следующие сутки, а через три дня.
Пауки активно плетут паутину? Впереди неделя жары.
Птицы поют до восхода солнца? Стоит ждать дождей.
Именинники 23 мая.
В этот день именины празднуют Анисим, Василий, Лаврентий, Симон и Эразм. Также нужно поздравить Ренату и Таисию.