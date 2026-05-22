Народные приметы на 23 мая: чего нельзя делать в Симонов день?

До прихода христианства на Русь в этот день люди почитали Природу, благодаря ее за щедрые дары. Один из ритуалов даты — умывание росой. Ее собирали ранним утром, чтобы процедура была наиболее эффективной. Считалось, что так можно продлить молодость и сохранить красоту на долгие годы. Матери выводили детей на поляну, чтобы те сделали несколько шагов по влажной траве. Женщины не сомневались: каждый ребенок, прогулявшись по росе, получит защиту Высших сил.