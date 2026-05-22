Прокуратура нашла причину отсутствия воды в Горной Пролейке под Волгоградом

Жители села Горная Пролейка Дубовского района обратились главе СК Александру Бастрыкину по поводу отсутствия воды в части населенного пункта. Первой однако откликнулась на жалобу селян прокуратура Волгоградской области.
Надзорный орган провел проверку и выяснил: причина в отсутствии подачи воды в том, что из строя вышла одна из водонапорных башен.
«В настоящее время при надзорном сопровождении прокуратуры Дубовского района завершаются ремонтные работы. Ситуация продолжает оставаться на контроле органов прокуратуры до момента полного восстановления водоснабжения», — сообщает представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.
