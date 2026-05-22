Делегация из Ставрополя стала участником Форума ректоров вузов России и Вьетнама

Делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) принимает участие в III Форуме ректоров университетов России и Вьетнама, который проходит в Ханое.
Форум открылся 22 мая в Ханойском университете транспорта и коммуникаций.
Мероприятие объединяет руководителей десятков ведущих вузов двух стран. В открытии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Было отмечено, что академическая среда создает атмосферу доверия и выстраивает базу для долгосрочного партнерства.
В пленарном заседании в сессии «Инженерное образование России и Вьетнама: совместные ответы на вызовы технологического суверенитета и устойчивого развития» с докладом выступила ректор ставропольского вуза профессор Татьяна Шебзухова.
Она рассказала о практико-ориентированной модели подготовки инженерных кадров при взаимодействии с индустриальными партнерами.
В основе этой концепции лежит бесшовная траектория: от школьной скамьи до предприятия реального сектора экономики. За последние несколько лет число школьников в инженерных и смежных профильных классах в ставропольском вузе выросло более чем в 5 раз и сегодня составляет 711 человек. Самый массовый — инженерный профиль, который в текущем учебном году охватывает 269 учащихся.
Главный элемент этой модели, по словам ректора СКФУ, — это подготовка кадров под заказ конкретного работодателя через механизм базовых кафедр на предприятиях. Сегодня в ставропольском вузе 46 базовых кафедр, которые охватывают все направления подготовки. Например, базовые кафедры с ведущими технологическими предприятиями макрорегиона созданы непосредственно на территориях индустриальных партнеров.
В рамках национальных задач, поставленных президентом России, вуз наращивает лидерский потенциал именно по подготовке инженерных кадров для создания новых материалов и химии, машиностроения, радиоэлектроники.
«Вьетнамским коллегам мы готовы предложить следующие направления партнерства: образовательные программы двух дипломов по инженерным направлениям, совместные научные проекты. А также мы можем организовать для вьетнамских студентов и аспирантов стажировки на базе наших инжиниринговых центров, в частности Студенческого конструкторского бюро и других инженерных центров. Несомненно, взаимовыгодное сотрудничество университетов двух стран станет прочным фундаментом для эффективного партнерства и межкультурного диалога России и Вьетнама», — подчеркнула Татьяна Шебзухова.
Завершая выступление, Шебзухова сообщила, что ставропольский университет заинтересован в расширении сотрудничества с университетом Ле Куй Дона и приглашает других вьетнамских партнеров участвовать также в совместных научных и образовательных проектах.
Накануне форума делегация вуза встретилась с руководством Вьетнамского государственного технического университета имени Ле Куй Дона. Тематика переговоров была посвящена обсуждению направлений образовательного сотрудничества и совместных исследований в области IT-технологий и компьютерной безопасности.
Также в рамках деловой программы визита во Вьетнам состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко. На ней был обсужден широкий круг вопросов по развитию партнерских контактов ставропольского вуза во Вьетнаме. Поддержка на дипломатическом уровне, по общему мнению, поможет углубить партнерский диалог и гуманитарные отношения, будет содействовать укреплению стратегического партнерства между университетами двух стран.