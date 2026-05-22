В Нижегородской области летом пройдет тематическая смена Движения первых

Заявочная кампания на участие в региональной тематической «Смене Первых. Первые среди Первых» стартовала в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Смена пройдет с 17 июля по 6 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«“Смена Первых. Первые среди Первых” — это не просто летний лагерь. Здесь ребята получат возможность не только отдохнуть, но и создать собственные проекты, которые будут поддержаны на муниципальном уровне. Мы ждем тех, кто уже сегодня готов менять Нижегородскую область к лучшему. Мы объединили лучшие образовательные практики, наставников, экспертов и атмосферу творчества. Восемь направлений смены охватывают все: от науки и спорта до медиа и волонтерства. Наша задача — дать каждому участнику инструменты для самореализации и показать, что быть “Первым” — значит быть ответственным, смелым и инициативным», — рассказала министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.
К смене присоединятся активисты Движения первых, представители региональной и муниципальных медиакоманд, победители и призеры олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, лидеры ученического самоуправления, волонтерских и молодежных проектов. Участниками смены смогут стать школьники Нижегородской области в возрасте 14−15 лет, которые в 2026 году еще не принимали участие в региональных сменах детских центров «Лазурный» и «Салют».
Для участников организуют мастер-классы, открытые диалоги, встречи с наставниками и экспертами тематических направлений. Это позволит школьникам не только развить свои компетенции, но и разработать итоговые проекты для дальнейшей реализации в муниципалитетах при поддержке местных отделений Движения первых. К реализации программы присоединятся представители общественных организаций, вузов, а также органов исполнительной и законодательной власти региона, СМИ и партнерских организаций. Для участников будут организованы выездные экскурсии в Выксу на предприятия и площадки, реализующие государственную молодежную политику и проекты Движения первых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.