Авианосец USS Abraham Lincoln у Ирана приведен в боеготовность

«Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln поддерживает максимальную боеготовность», — цитирует заявление «Интерфакс». Какие именно задачи могут быть поставлены перед кораблем в ближайшее время, в CENTCOM не уточнили.
Параллельно авианосец задействован в текущей операции, направленной на обеспечение американской блокады иранских портов.
В Аравийском море развернута мощная группировка ВМС США. Как уточнили в CENTCOM, в регионе сосредоточено более 20 боевых единиц. Среди них — два авианосца, на палубах которых базируется свыше 100 боевых самолетов.
В состав соединения также вошли три больших десантных корабля с морской пехотой на борту. Кроме того, группировку усиливают ракетные эсминцы, боевые корабли прибрежной зоны и минные тральщики.
Ранее стало известно, что США перехватили иранский танкер в Оманском заливе. Американские морские пехотинцы высадились на борт танкера Celestial Sea. Причиной стали подозрения, что судно пыталось прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Центральный командный штаб ВС США в X.