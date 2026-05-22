Авианосец USS Abraham Lincoln у Ирана приведен в боеготовность

В Аравийском море, к юго-востоку от Ирана, американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

«Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln поддерживает максимальную боеготовность», — цитирует заявление «Интерфакс». Какие именно задачи могут быть поставлены перед кораблем в ближайшее время, в CENTCOM не уточнили.

Параллельно авианосец задействован в текущей операции, направленной на обеспечение американской блокады иранских портов.

В Аравийском море развернута мощная группировка ВМС США. Как уточнили в CENTCOM, в регионе сосредоточено более 20 боевых единиц. Среди них — два авианосца, на палубах которых базируется свыше 100 боевых самолетов.

В состав соединения также вошли три больших десантных корабля с морской пехотой на борту. Кроме того, группировку усиливают ракетные эсминцы, боевые корабли прибрежной зоны и минные тральщики.

Ранее стало известно, что США перехватили иранский танкер в Оманском заливе. Американские морские пехотинцы высадились на борт танкера Celestial Sea. Причиной стали подозрения, что судно пыталось прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Центральный командный штаб ВС США в X.

