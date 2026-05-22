Калининградцы готовы потратить на свадьбу в среднем 650 тысяч рублей — исследование

Средний бюджет свадьбы в Калининградской области в 2026 году составляет около 650 тысяч рублей. Такие данные привели Avito Услуги и Avito Товары по итогам опроса, результаты которого опубликовали в пятницу, 22 мая.
24% жителей региона планируют собственную свадьбу или помогают организовать торжество родственникам и друзьям. В обязательный список покупок чаще всего входят костюмы жениха и невесты, обручальные кольца, услуги фотографа и ведущего, а также букет и бутоньерка. При этом многие стремятся сокращать расходы — в том числе за счёт покупки вещей на ресейле.
Средний свадебный бюджет — 650 тысяч рублей. Каждый четвёртый рассчитывает уложиться в 300−600 тысяч, каждый пятый — в 100−300 тысяч. 17% планируют организовать праздник не дороже 100 тысяч рублей.
Лидером среди обязательных покупок стали обручальные кольца — их собираются приобрести 41% участников опроса. Наряды жениха и невесты и букет с бутоньеркой назвали важными по 35% респондентов. Также востребованы реквизит для развлечений гостей (28%), аксессуары вроде фаты и запонок (27%) и декор площадки (26%).
38% опрошенных готовы купить часть свадебных товаров с рук, ещё 20% — большую их часть. Только треть респондентов планирует приобретать всё новое.
Самые востребованные специалисты:
фотограф или видеограф — 51%; ведущий — 42%; визажист или парикмахер — 36%; музыканты и диджеи — 29%; флорист — 25%.
Каждый четвёртый собирается привлекать свадебного организатора или координатора.
