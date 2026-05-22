Жительницы Городецкого округа отправили на фронт километры маскировочных сетей

Во многих населённых пунктах Нижегородской области жители чем могут помогают нашим бойцам на СВО. В посёлке имени Тимирязева, что в Городецком муниципальном округе, организовано волонтёрское объединение «Узелки Победы». Каждый день активисты собираются в местном ДК и плетут маскировочные сети.
«Поначалу, конечно, народу приходило много, — рассказывают Людмила Коныгина, Елена Батракова и Галина Комиссарова. — Но со временем остался костяк, человек десять. В ДК мы приходим каждый день, работаем посменно. Первые два года и не считали, сколько сделали сетей. А начиная с 2024-го уже начали вести учёт: сетей размером 3×6 метров у нас получилось 44 штуки, в 2025-м — 37. В этом году уже сплели больше десяти. Мы сети плетём, а есть люди, которые режут нам заготовки. Им — огромная благодарность. Как и нашему руководителю Наталье Сергеевне Железовой. Она всегда с нами на связи: заканчиваются материалы для плетения, всегда подвезёт».
Работу свою волонтёры выполняют очень тщательно: сначала делают основу, а затем ещё навязывают на неё небольшие ленты. Сеть получается густая, пушистая.
«Мы это делаем, чтобы не было видно никаких промежутков и маскировочная сеть не считывалась квадрокоптером, — поясняют дамы. — А ещё подбираем материал по колеру, чтобы цвета маскировочной сети по максимуму походили на естественную среду. И наши сети спасают жизни бойцам! Как-то ребята прислали видео, рассказали: парень раненый лежал, вынести его оперативно не было возможности. Укрыли его нашей сетью, и он остался жив! Дрон его не обнаружил».С бойцами, находящимися на СВО, волонтёры посёлка постоянно на связи.
«Ребята нам на 8 Марта даже подарки присылали, было очень приятно», — улыбаются активистки.
По словам волонтёров, с начала спецоперации они здорово поднаторели в плетении маскировочных сетей, хотя поначалу было сложно. А сейчас собираются, плетут, могут и новости обсудить, и о домашних делах, заботах поговорить.
«Мы сейчас сети плетём — как блины печём! — смеются женщины. — Работа эта здорово затягивает. А осознание того, что мы помогаем нашим ребятам, придаёт сил, поднимает тонус. Приходишь домой, и на этом энтузиазме тоже продолжаешь что-то делать».
И таких волонтёрских объединений в Городецком муниципальном округе — не одно. В Заволжье активно плетёт маскировочные сети отряд «Дружный» под руководством Надежды Сергеевны Шеваревой. В селе Строчково трудится волонтёрская группа «Вместе» во главе с Верой Николаевной Кузнецовой. Феодоровский мужской монастырь, деревни Федурино, Мошкино — каждый день там встают к станкам для плетения маскировочных сетей активисты, и каждый знает: наше дело — правое, Победа будет за нами!
Ранее на сайте pravda-nn.ru жительницы Нижегородской области поделились историями о том, как помощь фронту изменила их жизнь.