Жительницы Городецкого округа отправили на фронт километры маскировочных сетей

«Поначалу, конечно, народу приходило много, — рассказывают Людмила Коныгина, Елена Батракова и Галина Комиссарова. — Но со временем остался костяк, человек десять. В ДК мы приходим каждый день, работаем посменно. Первые два года и не считали, сколько сделали сетей. А начиная с 2024-го уже начали вести учёт: сетей размером 3×6 метров у нас получилось 44 штуки, в 2025-м — 37. В этом году уже сплели больше десяти. Мы сети плетём, а есть люди, которые режут нам заготовки. Им — огромная благодарность. Как и нашему руководителю Наталье Сергеевне Железовой. Она всегда с нами на связи: заканчиваются материалы для плетения, всегда подвезёт».