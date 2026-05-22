Опубликованы итоги конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

В пленарном заседании конференции принял участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что за шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП страны удвоилась, а объем продаж российских ИТ-продуктов превысил 5 трлн рублей. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что оборот нижегородских ИТ-компаний по итогам прошлого года вырос почти в 1,5 раза, составив 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в региональном правительстве к концу 2026 года достигнет 75%.