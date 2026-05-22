Опубликованы итоги конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходило главное деловое событие в сфере цифровой экономики — конференция ЦИПР-2026. За четыре дня площадку посетили более 13 тысяч участников. В выставочной экспозиции было представлено 185 стендов, а в рамках деловой программы состоялось 165 дискуссий с участием более 1 000 спикеров. Итогом встреч стало подписание свыше 350 соглашений, включая международные контракты с Китаем, Лаосом и Анголой.
В пленарном заседании конференции принял участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что за шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП страны удвоилась, а объем продаж российских ИТ-продуктов превысил 5 трлн рублей. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что оборот нижегородских ИТ-компаний по итогам прошлого года вырос почти в 1,5 раза, составив 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в региональном правительстве к концу 2026 года достигнет 75%.
Крупнейшие корпорации презентовали на ЦИПР свои технологические новинки: «Группа Астра» запустила отечественное коммерческое облако Astra Cloud, «Росатом» показал платформу промышленного ИИ, а «РЖД» начали внедрять российскую спутниковую связь в поездах «Сапсан» и «Ласточка». Кроме того, на площадке состоялось вручение премии ЦИПР Диджитал и открылась выставка цифрового искусства DeCIPRaland, привлекшая более 4 тысяч посетителей.
