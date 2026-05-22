Требования к репетиторам могут ужесточиться в Беларуси

В Беларуси могут ужесточить требования к репетиторам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют ужесточить требования к репетиторам, а также создать их специальный реестр. Соответствующий проект постановление Министерства образования опубликовали на правовом форуме forumpravo.by.

Планируется, что заниматься репетиторством смогут только специалисты, включенные в реестр. Это коснется физлиц, ведущих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей.

Формирование и ведение реестра будет в ведомстве Департамента контроля качества образования. Сведения из базы также будут размещаться в открытом доступе на сайте Минобразования.

При этом в документе уже прописали категории, которые не смогут попасть в реестр репетиторов. Это лица, в отношении которых в силу вступил обвинительный приговор за преступления экстремистской направленности. Специалисты без профильного образования, оказывающие услуги учителей-дефектологов, логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов или олигофренопедагогов.

С 22 мая по 1 июня проект постановления находится на общественном обсуждении.

Еще Минобразования назвало новый информчас, который введут в белорусских школах.