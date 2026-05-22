Архитектурный облик шести улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца 2026 года

Отдельной темой заседания стали правила установки ограждений на муниципальных землях. В зависимости от назначения участка применяются разные типы заборов: они отличаются по высоте, материалам, функциональности и сроку службы. Свои требования действуют для стройплощадок и мест ремонтных работ. Ограждения обязательны для детских садов, школ, парков, скверов, кладбищ и спортивных площадок. А вот заборы из подручных материалов, мусора или необработанных досок под запретом, как и колючая проволока на них. Всю информацию депутаты приняли к сведению.