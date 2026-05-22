Водолазы ищут утонувшего в Дону под Волгоградом мужчину

В Волгоградской области водолазы приступили к поисково-спасательной операции на реке Дон в Иловлинском районе. По просьбе полиции специалисты прочесывают акваторию реки в поисках неизвестного мужчины, который пропал в районе хутора Белужино-Колдаиров. Есть вероятность, что он мог утонуть в водоеме, сообщает ГКУ Служба спасения.