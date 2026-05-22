Беспрозванных предложил организовать в калининградском вузе комнаты матери и ребенка

Идею губернатор озвучил на встрече со студентами в КГТУ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил организовать в КГТУ комнаты матери и ребенка. Идею он озвучил на встрече со студентами технического университета.

«Считаю необходимым организовать в учебных корпусах комнаты матери и ребенка», — сказал глава региона.

Как отметили в пресс-службе правительства области, на встрече с ребятами особое внимание было уделено вопросам поддержки молодых семей по обеспечению их жильем. Студенты, в частности, обратились с просьбой увеличения квот на предоставление жилья на условиях социального найма молодым исследователям, создавшим семью.

«Я знаю, насколько важен жилищный вопрос, активно над этим работаем и разрабатываем новые инструменты его решения», — дал ответ губернатор.