В Ивановской области отремонтируют дорогу Буньково — Балахонки

Работы проведут на всей трассе протяженностью более 7 километров.

Дорогу Буньково — Балахонки отремонтируют в Ивановской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Ремонт проведут на всей дороге общей протяженностью 7,7 км. На объекте уже уложили более 3 км нижнего слоя асфальтобетона, параллельно ведутся работы по расчистке полосы отвода от кустарников. Контрактом также предусмотрены устройство тротуаров и освещения в деревне Балахонки, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Техническая готовность объекта составляет 12%. Работы планируют завершить в ноябре 2027 года.

Всего в этом году на региональной сети планируют приступить к ремонту 36 объектов протяженностью более 150 км. На большей части объектов работы уже ведутся.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.