В Ивановской области отремонтируют дорогу Буньково — Балахонки

Ремонт проведут на всей дороге общей протяженностью 7,7 км. На объекте уже уложили более 3 км нижнего слоя асфальтобетона, параллельно ведутся работы по расчистке полосы отвода от кустарников. Контрактом также предусмотрены устройство тротуаров и освещения в деревне Балахонки, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Техническая готовность объекта составляет 12%. Работы планируют завершить в ноябре 2027 года.