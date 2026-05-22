Бритни Спирс пригласила полицейских на лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде

В начале мая Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени певицы выступали ее адвокаты, сама Спирс на слушание в Верховном суде округа Вентура в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571.