Суд изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру пермского завода «Машиностроитель»

В Прикамье суд освободил из-под домашнего ареста экс-первого заместителя АО «ПЗ “Машиностроитель” Сергея Мезенцева. Как сообщает “РБК Пермь”, мера пресечения обвиняемому изменена на запрет определенных действий. Господин Мезенцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на 100 млн руб. и растрате 600 тыс. руб. Еще один бывший член управленческой команды “Машиностроителя” Виталий Волчек и бизнесмен Дмитрий Зайцев находятся под стражей.
По версии следствия, они вместе с предпринимателем Андреем Рожковым совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации оборонного производства на сумму более 100 млн руб. Господин Рожков признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Сергею Мезенцеву инриминировано еще и хищение 600 тыс. руб. средств предприятия, израсходованных на юридическую помощь.