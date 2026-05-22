В Самаре по некоторым адресам из-за ремонтных работ не будет воды 31 мая

с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня в Самаре на НСП № 107 будут проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения. В связи с этим по некоторым адресам будет отсутствовать холодное водоснабжение. Об этом сообщает «РКС-Самара».
«Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых адресах — предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован», — рассказали в компании.
Вода будет отсутствовать на улице Бакинской, 5−21, 23, 25, 27, 27а, Грозненской, 6, Зеленой, 5−23, 25, 8а, 11а, 15а, Калининградской, 1−52, Кишиневской, 1−22, Медицинской, 1−17, 2, 4, 4к, 6а, Молдавской, 3−17, 12−24, Пугачевском тракте, 8−16, 26−56, 62−66, 62а, Рижской, 1−13, 40 лет Пионерии, 10−23, переулке Строителей, 1−13, Стадионной, 4, переулке Торговом, 3−28, 4а, Нефтяников, 12, 14а, 23−49, 4−22а, Фасадной, 22а, 21а, 13а, 19, 2а, 2, 1−28 и Молодежном переулке, 13, 3−22, 19а, 20а.