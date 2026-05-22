В Калининградской области исполнилось 100 лет ветерану Александре Маркиной

В Калининградской области исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Александре Маркиной. Она отмечает день рождения 22 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Александра Сергеевна получила поздравления от имени президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. Их передали представители администрации Озёрского округа.
Александра Маркина родилась в Нижегородской области. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После Победы в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область. В регионе порядка 10 лет работала на машинно-тракторной станции, была назначена на должность главного агронома, потом долгое время трудилась в управлении сельского хозяйства Озёрского района.
Александра Сергеевна также активно занималась общественной деятельностью, неоднократно избиралась депутатом районного Совета.