В Калининградской области исполнилось 100 лет ветерану Александре Маркиной

Александра Маркина родилась в Нижегородской области. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После Победы в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область. В регионе порядка 10 лет работала на машинно-тракторной станции, была назначена на должность главного агронома, потом долгое время трудилась в управлении сельского хозяйства Озёрского района.