Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области исполнилось 100 лет ветерану Александре Маркиной

Труженик тыла переехала в регион в числе первых переселенцев.

В Калининградской области исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Александре Маркиной. Она отмечает день рождения 22 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Александра Сергеевна получила поздравления от имени президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных. Их передали представители администрации Озёрского округа.

Александра Маркина родилась в Нижегородской области. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После Победы в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область. В регионе порядка 10 лет работала на машинно-тракторной станции, была назначена на должность главного агронома, потом долгое время трудилась в управлении сельского хозяйства Озёрского района.

Александра Сергеевна также активно занималась общественной деятельностью, неоднократно избиралась депутатом районного Совета.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше