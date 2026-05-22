Как подарить дачу: ключевые моменты и особенности в 2026 году

В 2026 году процедура имеет свои особенности, о которых полезно знать заранее.

Источник: Нижегородская правда

Передача дачи в дар — это не просто формальность, а процесс, который требует внимательного подхода и знания ряда нюансов. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной Думы Никита Чаплин, поделился с «Российской газетой» важными деталями, которые помогут избежать ошибок и сэкономить время.

Один из главных вопросов, который волнует дарителей и одаряемых, — это налоги. В 2026 году правила налогообложения при дарении недвижимости имеют свои особенности.

Освобождение от налога: Если вы дарите дачу членам семьи (супругу, родителям, детям, в том числе усыновленным, дедушке, бабушке, внукам, родным братьям и сестрам), получатель подарка освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларацию 3-НДФЛ подавать также не требуется.

Налог для дальних родственников и посторонних лиц: Если же дача передается дальним родственникам (например, тетям, дядям, двоюродным братьям) или посторонним людям, одаряемый обязан уплатить НДФЛ. Ставка налога составляет 13% от суммы дохода, если она не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% с суммы, превышающей этот лимит. Для нерезидентов ставка увеличивается до 30%.

Определение стоимости дачи: Для расчёта налога используется стоимость, указанная в договоре дарения. Если она не указана, берётся кадастровая стоимость объекта.

Для оформления дарственной на дачу необходимо подготовить следующие документы:

Паспорта дарителя и одаряемого.

Правоустанавливающие документы на участок и дом (свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, ЕГРН).

Кадастровый паспорт.

Письменное согласие супруга дарителя, если недвижимость была приобретена в браке.

Особое внимание следует уделить содержанию договора дарения. В нём должны быть указаны:

Кадастровый номер, адрес, площадь участка и дома.

Категория земель и вид разрешенного использования для земельного участка.

Реквизиты правоустанавливающих документов дарителя.

Договор составляется в письменной форме и подписывается обеими сторонами.

С 2020 года договор дарения недвижимости между гражданами должен быть обязательно заверен у нотариуса. Без этого документа невозможно зарегистрировать переход права собственности в Росреестре.

Расходы на оформление дарственной включают:

Нотариальные услуги. Стоимость этих услуг устанавливается региональным законодательством и зависит от суммы сделки или кадастровой стоимости объекта. В среднем по России это может составлять от 2 до 10 тысяч рублей плюс техническая работа (правовой анализ документов, составление договора).

Государственную пошлину за регистрацию перехода права собственности. Для физических лиц в 2026 году размер пошлины составляет:

— 4000 рублей за жилой дом.

— 700 рублей за земельный участок, предназначенный для ведения садоводства или дачного хозяйства.

Процедура оформления дарения дачи включает следующие шаги:

1. Заключение договора дарения у нотариуса и оплата его услуг.

2. Подача документов на регистрацию перехода права собственности в Росреестр через МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуги.

3. Оплата государственной пошлины за регистрацию.

4. Получение выписки из ЕГРН о новом праве собственности через 7−14 дней.