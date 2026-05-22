Что гарантирует служба по контракту: памятка для волгоградцев

Волгоградцы всегда были опорой страны. И сегодня жители Волгограда и области продолжают эту традицию в зоне СВО, обеспечивая безопасность Родины. Неоднократно сообщалось, к примеру, о том, что студент и волгоградцы старшего возраста поступают на службу в войска беспилотных систем. Что гарантирует служба по контракту? — Публикуем памятку с ответами на этот вопрос.

Финансовая стабильность:

Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.

Единовременная выплата — от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.

Полная государственная поддержка семьи.

Гарантии для близких:

Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира — гарантия крыши над головой.

Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.

Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.

Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.

Как поступить на службу:

1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.

2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.

3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.

Требования к мужчинам:

возраст от 18 до 65 лет,

физическое здоровье,

готовность обеспечить безопасность Родины.

Куда обращаться:

телефоны: (8442) 73−49−96, 8−937−700−53−73,

пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.

Узнать больше: контракт34.рф.