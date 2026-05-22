Семь дорог и путепровод Мызинского моста отремонтируют в 2026 году

Семь участков дорог и путепровод отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», о чем стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.
Дорожные работы пройдут на участках улиц Карла Маркса, Кузбасской, Новикова-Прибоя, Удмуртской, Звездинка, Рябцева, а также на отрезке Казанского шоссе от ул. Лопатина до ул. Богдановича. По всем объектам уже определены подрядчики и заключены контракты.
«Городом уже задан высокий стандарт в сфере благоустройства и дорожного строительства, к которому привыкли нижегородцы. Также звучат положительные оценки и от гостей нашего города», — подчеркнул председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и призвал поддерживать заданный темп.
Кроме того, депутаты обсудили предложения, озвученные Андреем Житниковым, по внесению изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года. По инициативе ряда коммерческих организаций документ планируют дополнить 15 новыми объектами. При этом реализация проектов будет финансироваться за счет внебюджетных средств и не потребует расходов из городского бюджета.
Как отметил председатель комитета Станислав Прокопович, среди инициатив застройщиков есть как небольшие объекты, так и масштабные проекты, предполагающие создание фактически новых улиц. По его словам, участие бизнеса в развитии дорожной инфраструктуры позволяет формировать комфортную городскую среду и создавать полностью готовые участки улично-дорожной сети — с тротуарами и разворотными площадками.
