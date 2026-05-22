Нижегородцам рассказали, какие предметы могут находиться на столе во время ЕГЭ

Участники Единого государственного экзамена в 2026 году могут взять с собой на экзамен черную ручку, паспорт, лекарства, перекус. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Рособрнадзора.
В документе говорится, что во время экзамена на рабочем столе участника, помимо самой экзаменационной работы, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также лекарства при необходимости.
Кроме того, экзаменуемый может взять с собой перекус и бутилированную питьевую воду. При этом упаковка перекуса и воды, а также сам процесс не должны отвлекать других участников экзамена.
На столе также могут находится черновики, выданные в пункте проведения экзамена. Лица с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды могут держать на столе специальные технические средства.
Допустимо, чтобы на столе находились средства обучения, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам. Например, на экзамен по биологии можно взять непрограммируемый калькулятор, по литературе — орфографический словарь, по математике — линейку, которая не содержит справочной информации. Полный перечень можно найти в рекомендациях.
В этом году в Нижегородской области ЕГЭ планируют сдавать более 12,5 тысячи одиннадцатиклассников.