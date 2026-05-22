Под Красноярском ввели режим повышенной готовности из-за горения полигона

В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за горения полигона.

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Ачинского округа Красноярского края из-за горения полигона с мусором, сообщил глава округа Игорь Титенков.

В региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что на 16.00 мск площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте от ведомства работают 20 человек и шесть единиц техники.

«По итогам консультаций с краевым МЧС мы принимаем их рекомендации и скорректировали режим реагирования: установлен режим повышенной готовности. Рабочая группа продолжает мониторинг обстановки на полигоне, взаимодействие с пожарными подразделениями и координацию всех задействованных служб», — написал Титенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа отметил, что пожар возник на полигоне, принадлежащем АО «Автоспецбаза». Для ликвидации последствий мобилизована техника и ресурсы округа, предприятиям поручено выделить дополнительную технику, включая бульдозер для локализации очага. Существует угроза ближайшим населенным пунктам.

