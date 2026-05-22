В Татарстане высадили леса на площади 1200 гектаров

Новые деревья высадили в Татарстане на площади 1200 га при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполнительном комитете Спасского муниципального района республики.
Лесовосстановление проводят с начала весеннего сезона. Параллельно с этим специалисты ухаживают за уже высаженными растениями.
«Качество роста будущих лесов напрямую зависит от агротехнических мероприятий, которые мы проводим на всех участках. Рыхление почвы, правильная обработка от сорняков и бережный уход за саженцами — это обязательные процедуры. Они позволяют максимально поднять степень приживаемости саженцев и создать основу для устойчивой лесной экосистемы», — пояснил глава минлесхоза региона Равиль Кузюров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.