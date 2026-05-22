В Туле услугами пункта проката вещей для детей воспользовались 1300 семей

За время работы пункта заключено около 3,5 тыс. договоров. С начала этого года помощь получили более 400 семей, причем больше половины из них — многодетные. Самыми востребованными предметами проката стали автокресла, видеоняни, автолюльки, стульчики для кормления, детские шезлонги, манежи, коляски для новорожденных, пеленальные столики и легкие прогулочные коляски. Бесплатным прокатом вещей могут воспользоваться молодые, многодетные и студенческие семьи, женщины с детьми до двух лет, не состоящие в браке, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.