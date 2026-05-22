В Туле услугами пункта проката вещей для детей воспользовались 1300 семей

Услугами пункта проката предметов первой необходимости для детей до двух лет за год воспользовались 1300 семей Тулы. Пункт открыли на базе семейного МФЦ в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.
За время работы пункта заключено около 3,5 тыс. договоров. С начала этого года помощь получили более 400 семей, причем больше половины из них — многодетные. Самыми востребованными предметами проката стали автокресла, видеоняни, автолюльки, стульчики для кормления, детские шезлонги, манежи, коляски для новорожденных, пеленальные столики и легкие прогулочные коляски. Бесплатным прокатом вещей могут воспользоваться молодые, многодетные и студенческие семьи, женщины с детьми до двух лет, не состоящие в браке, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
«Тульская область — территория семейного счастья, и приоритет региона — забота о семьях с детьми. При поддержке губернатора мы создаем реальные механизмы поддержки. Пункт проката — один из них. За год 1300 семей получили необходимые вещи бесплатно, сэкономили бюджет и смогли направить средства на другие важные заботы. Это важно: на деле помогать родителям растить детей. Будем и дальше развивать эту программу», — отметила министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.