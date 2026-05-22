В Перми задержан подросток за избиение женщины в автобусе

В Перми следователи СК России задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на женщину в городском автобусе.
Инцидент произошёл вечером 21 мая 2026 года в автобусе маршрута № 4, курсирующем по Индустриальному району города. Подросток 2010 года рождения ударил женщину руками и ногами после того, как она сделала ему замечание за курение.
Следователь СК России установил личность подозреваемого и задержал его в соответствии с законом. Сейчас продолжается допрос свидетелей и очевидцев, а также изучение видеозаписей. Расследование уголовного дела продолжается.