Бастрыкин заинтересовался ситуацией с соседями «треснувшего дома» на Моспроспекте

Глава ведомства затребовал доклад после телесюжета о возможном нарушении жилищных прав граждан в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«В новостной программе на федеральном телеканале сообщалось о несогласии жильцов многоквартирного дома в Калининграде с решением о принудительном выселении. Граждане обратились по этой проблеме к Председателю СК России А. И. Бастрыкину. Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Калининградской области Канонерову Д. Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — отмечается в сообщении ведомства.
Оборона без воды: что происходит в доме на Моспроспекте, из которого не хотят съезжать 50 семей.
Напомним, в конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного Фонда капремонта в решении проблемы сноса «треснувшего дома» на Московском проспекте, 70. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы, соединяющие аварийное здание с соседним, 68-м, домом. Однако приступить к работам, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, не желающих выезжать из своих квартир на время демонтажа «треснувшего дома».
На встрече с городскими властями в марте 2025 года жители высказали предположение, что после расселения «что-то пойдёт не так» и их здание тоже пойдёт под снос вместе с соседним. Горвласти утверждают, что это не так и жители смогут потом вернуться в свои квартиры. В итоге власти перегородили строительным забором сквозной проход по набережной Трибуца в районе высотного дома 68/70, а жителям, отказавшимся покидать квартиры, начали включать аудиопредупреждения, повторяющиеся каждый час до позднего вечера. Затем в 68-м доме отключили воду и уведомили о предстоящем отключении света.