Больница Харовска Вологодской области получила новое оборудование

«Во-первых, это высокая скорость диагностики. Аппарат выполняет до 240 фотометрических тестов в час. 50 позиций для реагентов и образцов позволяют за один цикл провести комплексное обследование. Во-вторых, это точность без ошибок. Автоматический режим смешивания и расчетов сводит к минимуму человеческий фактор. Результаты становятся еще достовернее. Ну и в-третьих, уменьшается время ожидания ответа. Сокращается время от сдачи анализа до получения результата, а значит, и до назначения лечения врачом», — рассказала главный врач медучреждения Юлия Петрова.