Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница Харовска Вологодской области получила новое оборудование

В ней установили автоматический биохимический анализатор.

Источник: Национальные проекты России

Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-240 Pro установили в клинико-диагностической лаборатории Харовской центральной районной больницы Вологодской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Харовского района.

Главным преимуществом нового аппарата является полная автономность. Теперь лаборантам не нужно вручную смешивать реагенты, мыть лабораторную посуду и постоянно запасаться дистиллированной водой.

«Во-первых, это высокая скорость диагностики. Аппарат выполняет до 240 фотометрических тестов в час. 50 позиций для реагентов и образцов позволяют за один цикл провести комплексное обследование. Во-вторых, это точность без ошибок. Автоматический режим смешивания и расчетов сводит к минимуму человеческий фактор. Результаты становятся еще достовернее. Ну и в-третьих, уменьшается время ожидания ответа. Сокращается время от сдачи анализа до получения результата, а значит, и до назначения лечения врачом», — рассказала главный врач медучреждения Юлия Петрова.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.