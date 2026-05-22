Больница Харовска Вологодской области получила новое оборудование

Автоматический биохимический анализатор Mindray BS-240 Pro установили в клинико-диагностической лаборатории Харовской центральной районной больницы Вологодской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Харовского района.
Главным преимуществом нового аппарата является полная автономность. Теперь лаборантам не нужно вручную смешивать реагенты, мыть лабораторную посуду и постоянно запасаться дистиллированной водой.
«Во-первых, это высокая скорость диагностики. Аппарат выполняет до 240 фотометрических тестов в час. 50 позиций для реагентов и образцов позволяют за один цикл провести комплексное обследование. Во-вторых, это точность без ошибок. Автоматический режим смешивания и расчетов сводит к минимуму человеческий фактор. Результаты становятся еще достовернее. Ну и в-третьих, уменьшается время ожидания ответа. Сокращается время от сдачи анализа до получения результата, а значит, и до назначения лечения врачом», — рассказала главный врач медучреждения Юлия Петрова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.